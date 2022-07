Na polach duży ruch. To dla rolników pracowity i niebezpieczny czas

Praca na polach wre

Kiedy nam wakacje kojarzą się z beztroską i swobodą, to rolnikom czas letniej laby upływa bardzo pracowicie. Powoli zbliżają się żniwa, więc na polach i w gospodarstwach obowiązków nie brakuje. Trzeba przygotować silosy, uprzątnąć spichrze na zboże i odpowiednio przygotować sprzęt, który posłuży do zbioru zbóż. Robota dosłownie pali się w rękach i często towarzyszy jej niebezpieczny pośpiech. To właśnie on jest przyczyną wielu wypadków.