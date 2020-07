Na przystankach w Gorzowie w końcu będzie cywilizacja

System informacji pasażerskiej to od lat standard w wielu miastach świata, w tym Polski. Składają się na niego elektryczne tablice, z których pasażer dowiaduje się za ile minut przyjedzie autobus lub tramwaj, na który on czeka. O tym, by został zamontowany, mówiło się w Gorzowie od lat. Urzędnicy czekali jednak z ogłoszeniem przetargu na przebudowę najważniejszych ulic w mieście, m.in. ul. Sikorskiego.

Szukając wykonawcy systemu informacji pasażerskiej urzędnicy postanowili rozbudować i unowocześnić także miejski monitoring. Ten, który funkcjonuje teraz, jest zwyczajnie przestarzały i w niektórych przypadkach nie pozwala nawet na rozpoznanie twarzy przechodniów.