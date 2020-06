Na ryneczku Jerzego w Gorzowie mimo deszczu nie brakowało chętnych na warzywa i wiejskie jajka

Sprawdziliśmy ceny warzyw i owoców. Truskawki można już kupić po 9 a nawet 8 zł. Czereśnie są po 12 zł. Fasolka szparagowa to wciąż wydatek ok 20 zł za kg. Młoda marchew kosztuje 4 zł, a buraczki 3,50.

Na ryneczek śmiało mogą się wybierać także miłośnicy kwiatów. Piękne kwitnące i nie tylko na taras, ale też do ogrodu. Wybór jest ogromny. Nie brakuje też sadzonek pomidorów, porów czy selera.

Jak kształtują się ceny na ryneczku, zobaczycie w galerii zdjęć do tego artykułu.