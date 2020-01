Na Śląskiej jest jak w ulu, ale roboty i tak mają opóźnienie

W czwartek na ul. Śląskiej aż roiło się od pracowników. W pobliżu skrzyżowania z ul. Kwiatową kilku z nich wylewało i układało cement w zatoczce przystanku autobusowego. Po drugiej stronie jezdni kolejna grupa układała kostkę w zatoczkach parkingowych. Jak w ulu było z kolei przy skrzyżowaniu z ul. Bracką.

- My właśnie robimy kanalizację deszczową – mówił nam Sławomir Gardzielewski z firmy M&K, podwykonawcy.

- A tu trwa wylewanie masy bitumicznej – mówił nam kolejny pracownik kilka metrów dalej, gdy walec równał nawierzchnię w pobliżu pobliskiego sklepu. Przed samym sklepem u zbiegu Śląskiej i Brackiej kolejnych kilku robotników szykowało się już do układania chodnika. Z kolei po przekątnej skrzyżowania jeszcze inna ekipa drogowców układała asfalt na wyprofilowanym zakręcie z ul. Towarową.

Na ul. Śląską wybraliśmy się wczoraj, by sprawdzić, jak postępują prace przy przebudowie. Według pierwszych planów droga miała zostać zrobiona do końca listopada. Gdy przyszła jesień, było już wiadomo, że remont się przeciągnie. Urzędnicy mówili najpierw, że droga powinna być oddana w połowie grudnia, później że do końca roku. Pod koniec listopada mówili o półtoramiesięcznym opóźnieniu. Półtora miesiąca od pierwotnego terminu właśnie mija. Do zrobienia są jeszcze chodniki, trzeba też ułożyć ostatnią, czyli ścieralną warstwę asfaltu. Kiedy więc remont się zakończy?