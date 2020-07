Na Słowiance popływasz za darmo w wyznaczone dni i godziny

W te dni popływasz za darmo

Z darmowych wejść można korzystać we wtorki i w czwartki od godziny 16.00 do 20.00. Ale uwaga: limit wejść to 200 osób.

Pamiętajcie też, że wakacyjna oferta Słowianki dotyczy wyłącznie basenów: olimpijskiego i rekreacyjnego - bez saun.

Akcja trwa do 3 września.