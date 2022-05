Na starym stadionie już trenują, jednak to nie oznacza, że lekkoatleci nie jeżdżą poza Gorzów

Radości nie kryła też Julia Szałas, którą spotkaliśmy w niedzielę na obiekcie. – Jestem zadowolona, bo w końcu w pełni będzie można przygotowywać się do imprez, jakie czekają mnie w sezonie. Co prawda zostało bardzo mało czasu do pierwszych zawodów, ale cieszę się z tego, że jest już tartan i mogę z niego rzucać. Teraz będę miała takie same warunki jak wszystkie zawodniczki w całej Polsce. Wiadomo, jest coraz bliżej sezonu, więc trzeba przygotowywać rozbiegi i rzucać z tartanu, a nie z trawy, by to później odpaliło na zawodach. Żeby nie było problemu z przestawieniem się z trawy na tartan – zwracała uwagę oszczepniczka AZS AWF Gorzów, która do tej pory ćwiczyła na trawie obok ZSTiO przy ul. Czereśniowej. – W całej Polsce dziewczyny rzucają na tartanie, a gdy ja przyjeżdżałam na zawody z takiej gorzowskiej wioski, to ciężko było mi się na nich odnaleźć.

Stary stadion również trzeba było zmieniać

Po co nowe inwestycje na starym stadionie lekkoatletycznym, skoro kilkaset metrów obok budowany jest nowy? Jeśli chce się organizować w Gorzowie imprezy o zasięgu ogólnopolskim, takie jak mistrzostwa Polski seniorów, które odbędą się w mieście w 2023 r., to potrzebny jest do tego obiekt rozgrzewkowy. I choć nawierzchnia tartanowa nie okala boiska, a jest wyłożona jedynie na prostej, to spełnia wymogi. Zwłaszcza że jest wykonana z tego samego materiału, co ta zza Kłodawką. Mimo że ma inny kolor, bo nie niebieski, a czerwony. – Kolor jest właśnie inny, ale to ta sama nawierzchnia. Na pewno jest szybka i sprężysta – stwierdził prezes i trener ALKS AJP Gorzów Tomasz Saska i dodał: – Do środy udało nam się zrobić tam dwa treningi. Jeden był z techniki w skoku w dal z dziewczynami i już samo to skakanie pokazało, że ta nawierzchnia jest fajna. Zrobiliśmy też trening szybkościowy z chłopakami i wszyscy mówią, że jest różnica między tym, co robiliśmy na orlikach, i co do tej pory na starym stadionie, gdzie była mączka. Ta różnica jest kolosalna. Już też „na górze” robiliśmy pierwszą technikę na skoczni wzwyż.