Na "śwince" to Mariusz może jechać nawet do Stambułu. Przed nim 2700 km

- Jak tylko wstanie dzień i będzie już widno, to ruszam w drogę. Ile kilometrów będę dziennie pokonywał? Ile się da! Z reguły udaje mi się przejechać od 100 do 300 km - mówił nam w piątek 17 września Mariusz Pastuszka. Właśnie szykował się do swojej kolejnej rowerowej podróży. Tym razem do Turcji, konkretnie: do Stambułu.