Na to święto teatru przyjeżdżają nawet widzowie z Niemiec. Ty też na nim będziesz?

- Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Czekamy już na pierwszych artystów ze Lwowa. Będą śpiewać u nas polskie przedwojenne piosenki - mówił nam we wczorajsze południe Jan Tomaszewicz, dyrektor Teatru Osterwy. W najbliższy piątek 11 listopada rozpoczynają się tu 38. Gorzowskie Spotkania Teatralne (GL ma nad nimi patronat). Cieszą się one niesłabnącą popularnością, a po karnety i bilety widzowie potrafią się ustawiać w kolejce nawet w środku nocy. - To jest święto teatru. Jedno z najstarszych w Polsce - mówi o przeglądzie dyrektor Tomaszewicz.