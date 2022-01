Na tydzień przed operacją obniżki cen przez VAT 0 procent Biedronka wprowadza podwyżki? A inne sklepy?

Podwyżki cen w sklepach: przejąć korzyść z operacji VAT 0 procent?

Na szczęście mimo wysokiej inflacji margines na stosowanie takich spekulacji jest dość wąski. Klienci nie rzucają się na półki i nie wykupują towarów jak to było w czasach PRL-owskiej gospodarki niedoboru gdy i (nielicznych) latach bez inflacji półki by skromnie zapełniane. Jeszcze większą barierę zaś stanowi konkurencja: sklepy, które w wyścigu cenowym wysforowały by się za bardzo do przodu szybko stracą klientów, bo ci pójdą do tańszej konkurencji.

Podwyżki cen w sklepach: systemowe hamulce

Owszem, takie ostre podwyżki byłyby możliwe gdyby konkurenci zmówili się, że jednocześnie będą działać z cenami. Jest to jednak zakazana praktyka rynkowa i by do takiej zmowy nie doszło czuwa urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który już zresztą zapowiedział szczególnie staranne monitorowanie cen w tym okresie.

W sumie więc zdrowe mechanizmy rynkowe chronią nas przed spekulantami, którzy chcieliby paniki rynkowej dla szybkiego wzbogacenia się. W tym kontekście pomysł by na podstawowe produkty wprowadzić ceny regulowane jest absurdalny. Wprowadzanie do mechanizmów wolnorynkowych narzędzi z innej zupełnie "ekonomii" - nakazowo-rozdzielczej to jak wrzucanie granatu do składu prochu. Co innego operacja z obniżaniem VAT - to podręcznikowy przykład jak państwo może ingerować przy niesprzyjających okolicznościach wymagających takiej interwencji (inflacja) w wolny rynek, nie demolując jego mechanizmów.