Na wielu ulicach w Gorzowie dziura na dziurze. Ale już trwa zimowe łatanie ubytków Magdalena Marszałek

Wahające się temperatury i opady śniegu - to wyjątkowo trudne warunki dla dróg, w których każdej zimy powstają dziury i wyrwy. Tak jest również w Gorzowie. Tu jazda po niektórych ulicach przypomina slalom. To, co pozostawiły po sobie mróz, piasek i sól ma być jednak systematycznie naprawiane. Łatanie ubytków trwa od kilku dni.