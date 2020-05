Na Zawarciu będą zmiany na ulicach? Tego chcą kierowcy!

- Analizujemy już wyniki sondy GL oraz innych mediów. Wczytujemy się też w głosy mieszkańców nadesłane do urzędu. Wkrótce podejmiemy decyzję co do organizacji ruchu – mówił nam we wtorek 5 maja Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Rozmawialiśmy z nim o ruchu samochodów na Zawarciu, konkretnie: w rejonie ul. Fabrycznej.