„Na zawsze zapamiętam chwile spędzone w Stali". Rafał Karczmarz w nowym klubie

Niespełna 23-letni Rafał Karczmarz u progu swojej przygody z żużlem zapowiadał się na niezłego zawodnika. Należał do krajowej czołówki młodzieżowców, zdobywał medale w mistrzostwach Polski, startował w finałach indywidualnych mistrzostw świata juniorów, dwukrotnie należał do drużyny Biało-Czerwonych, która sięgała po złote medale drużynowych mistrzostw świata do 21 lat.

- Do mistrzostw świata podchodzę bardzo poważnie, bo to jest dla mnie krok do przodu. Pozostały mi dwa lata na pozycji młodzieżowca, to już jest ten czas, żeby walczyć o najwyższe laury – mówił Rafał Karczmarz w sezonie 2019, po awansie do cyklu finałów IMŚJ. Gorzowianin swoich planów jednak nie zrealizował, w klasyfikacji mistrzostw świata zajął dopiero 12. miejsce. A w rozgrywkach PGE Ekstraligi nie spełniał oczekiwań klubu i kibiców. W dwóch poprzednich sezonach ścigał się znacznie lepiej.