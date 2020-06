Nad jeziorem w Kłodawie nawet w poniedziałek nie brakuje amatorów kąpieli

- Choć usta się trzęsą, to zapewniają, że ciepło - śmieje się pan Maciej. Na plażę przyszedł z dziećmi Blanką i Cyrylem. Dzieci z pasją skakały do wody z pomostu. - Dziś jest tu luźniej, niż w weekend. A że i tak do szkoły nie chodzą, to mogą chwilę się popluskać - dodaje pan Maciej.

Starsze skaczą, młodsze się bawią

Pani Julita ze swoimi pociechami nad jezioro w Kłodawie wybrała się z ciekawości. - W Gorzowie mieszkamy dopiero od kilku tygodni i poznajemy okoliczne kąpieliska - tłumaczy mama Igora i Eryka, którzy też kąpali się w jeziorze. Następny na liście ma Nierzym. - Słyszałam, że tam jest bardzo fajnie - dodaje pani Julita.

Kiedy starsze dzieci skaczą do wody, młodsze bawią się przy brzegu. Antoś nosi wodę w wiaderku, żeby wypełnić wykopaną dziurę. Pomagają mu Kacper i Oliwia.