Nadchodzi koniec ery taniego latania, podwyżka cen biletów może sięgnąć kilkudziesięciu euro

Unia Europejska chce ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i podkreśla to często. W minionym roku uchwaliła prawo, które nakazuje obniżenie emisji dwutlenku węgla o 55 procent do 2030 roku. W efekcie, do 2050 roku cała UE ma być neutralna dla klimatu.

Samoloty są mało ekologiczne, a loty będą coraz droższe

Jak podaje portal SmogLab „Podróż z Warszawy do Lizbony, to jeden z dłuższych lotów jakie możemy odbyć w Europie. Lot w jedną stronę to 228 kg wyemitowanego CO2 na głowę; w obie strony zatem: 456 kg CO2.”

Sektor lotniczy musi więc powalczyć o to, aby być bardziej zrównoważony. Firmy muszą płacić coraz więcej za swoje prawa do emisji gazów cieplarnianych, odbije się to na klientach, a konkretnie na cenach biletów we wszystkich krajach Unii Europejskiej.