Najbardziej dziurawa ulica w Gorzowie idzie do remontu

Ulica Spichrzowa to według Czytelników GL jedna z bardziej zniszczonych ulic w mieście. W końcu będzie jednak wyremontowana na 455-metrowym odcinku od ul. Składowej do ul. Chrobrego. Przebudowa ma kosztować 4,7 mln zł, a wykona ją firma Eurovia.

- Wykonawca modernizacji ulicy Spichrzowej poinformował, iż faktyczne rozpoczęcie prac na tej ulicy nastąpi w środę 13 maja w godzinach porannych i będą to prace rozbiórkowe. Montaż oznakowania tymczasowego i ustawianie barier zaplanowano we wtorek 12 maja wieczorem – informuje Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu.