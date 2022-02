Najczęstsze błędy na maturze z polskiego. Nie popełniaj ich, a zyskasz więcej punktów! Matura 2022 wcale nie musi być trudna

"Dokładnie czytajcie polecenia!" – powtarzają nauczyciele przed maturą. I chociaż brzmi jak banał, to warto wziąć sobie te słowa do serca. Kiedy w pierwszej części arkusza mamy do rozwiązania zadania do tekstów (tzw. czytanie ze zrozumieniem), to powinniśmy udzielać odpowiedzi własnymi słowami. Jedyny wyjątek jest wtedy, gdy w poleceniu zostało przykazane inaczej (np. wypisz z tekstu). Podobnie jest z rozprawkami maturalnymi. Warto zwrócić uwagę na liczbę słów, ale także na to, czy mamy przywołać teksty kultury, czy jedynie teksty literackie i ile przykładów powinniśmy zamieścić w rozprawce. Dokładne czytanie poleceń (czasami kilkukrotne) jest więc jedną z podstawowych zasad dobrze zdanej matury.

123 RF/ zdjęcie seryjne