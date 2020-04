Najgorsza ulica w mieście idzie do remontu. Kiedy będzie równa jak stół?

Remont ul. Spichrzowej w Gorzowie ma kosztować 4,7 mln zł. – Eurovia ma na to czas do końca października tego roku – informuje Dariusz Wieczorek z wydziału promocji i informacji urzędu miasta.

Czy należy przedłużyć ul. Spichrzową do ul. Teatralnej?

Co zostanie wykonane? - W projekcie jest zaplanowana m.in. przebudowa jezdni, budowa i przebudowa miejsc postojowych wzdłuż jezdni, budowa oraz przebudowa chodników i zjazdów, regulacja studni, budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej, wodociągu – informuje D. Wieczorek z magistratu.

Spichrzowa to jedna z bardziej zniszczonych ulic w Gorzowie. Kostka, która była jej nawierzchnią przed laty, przebija już przez asfalt na sporej długości ulicy. Gdy kilka tygodni temu zapytaliśmy Czytelników, która ulica w Gorzowie jest najbardziej zniszczona, kierowcy wskazywali najczęściej właśnie ul. Spichrzową.

Dziś nie da się tu jeździć. Droga pójdzie do remontu

Ulica Spichrzowa będzie dłuższa?

Spichrzowa ma być wyremontowana na 455-metrowym odcinku od ul. Składowej do ul. Chrobrego. W przyszłym roku miasto będzie chciało wyremontować odcinek od ul. Chrobrego do ul. Hejmanowskiej. Poza tym będzie chciało wybudować nowy, około 200-metrowy, odcinek ul. Spichrzowej. Będzie biegł wzdłuż estakady kolejowej, do ul. Teatralnej.

Czytaj również:

Kolejne utrudnienia dla kierowców w Gorzowie. Zamykają część al. ks. Andrzejewskiego i wjazd w ul. Żwirową

ZOBACZ WIDEO: Gorzów Wielkopolski. W kilkanaście minut suche ulice zamieniły się w rwącą rzekę. Ten film podbija internet