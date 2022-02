Najlepsi masażyści w Lubuskiem. Są wśród nich gabinety z Gorzowa i okolic! Aleksandra Sierżant

5,0 gwiazdek, 24 opinie z Google Sikorskiego 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski Telefon: 663 108 888 Opinie: Klimatyczne miejsce, bardzo miła obsługa, panie masażystki fachowe i miłe. Skorzystam jeszcze na pewno. Polecam. pexels.com Zobacz galerię (10 zdjęć)

Masażysta, jak sama nazwa wskazuje, to osoba, która wykonuje masaże: relaksacyjne, klasyczne, sportowe, kosmetyczne, profilaktyczne, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej. Do tego specjalisty zgłaszają się zarówno osoby, które chcą odprężyć swoje mięśnie i sprawić sobie chwilę przyjemności, jak i ci, którym doskwierają dolegliwości bólowe kręgosłupa, barków i innych części ciała. Przejdźcie do galerii i zobaczcie najlepsze gabinety masażu w województwie lubuskim. Tych specjalistów polecają internauci >>>