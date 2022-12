Najlepsi uczniowie z każdej szkoły dostają 3 tys. zł. Kto dostał w tym roku stypendium?

- To stypendium jest dla mnie dużym wyróżnieniem, jest docenieniem wieloletniej pracy. Jest też motywacją na przyszłe lata - mówił G. Dołęga, który jest już w trakcie kilku olimpiad. - W tym roli mój plan obejmuje przygotowania z olimpiady historycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, olimpiady wiedzy historycznej oraz z olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej. To bogaty plan jak na klasę maturalną. Jestem dobrej myśli - mówił. Zdradzał też swój przepis na to, jak osiągać najlepsze wyniki w nauce.

- Po szkole jak najszybciej, póki umysł jeszcze świeży, trzeba zrobić zadania domowe, a później usiąść do materiałów dodatkowych, a wieczorem się odstresować na przykład przy jakimś meczu w telewizji - mówił.