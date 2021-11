Najlepsi zawodnicy w Polsce wystartują w Gorzowie na mistrzostwach kraju seniorów w lekkiej atletyce w 2023 roku!

– Dziękuję za zaufanie jakim obdarzyły nas władze Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W 2023 roku zadebiutujemy jako organizator mistrzostw Polski i to od razu tych najważniejszych. To oznacza, że do naszego miasta przyjadą najlepsi z najlepszych. Podczas tegorocznych igrzysk w Tokio lekkoatleci zdobyli aż 9 medali. I tych medalistów z Tokio za niespełna dwa lata będziemy mogli gościć w Gorzowie. To duże wyzwanie logistyczne, organizacyjne. Czeka nas wiele miesięcy wytężonej pracy. Jestem jednak przekonany, że dzięki owocnej kooperacji z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, którą właśnie zaczynamy, impreza będzie dużym sukcesem – przyznał prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.