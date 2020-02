Najlepsze miejsca w Polsce na wycieczkę z dziećmi. Tutaj nie ma co liczyć na nudę! [GALERIA]

1. Magiczne Ogrody - Janowiec Baśniowa kraina, położona pośród przepięknej roślinności, pełna jest magicznych postaci i zagadek. Odkrywanie ich jest świetną zabawą dla całej rodziny. Tuż obok bardzo popularnego turystycznego miasteczka, Kazimierza Dolnego, znajduje się park tematyczny inny niż wszystkie. Magiczne Ogrody w Janowcu są tzw. ogrodem sensorycznym, a więc takim, który działa na wszystkie zmysły. Rzeczywiście, po przekroczeniu bramy wejściowej mamy wrażenie, że ze wszystkich stron otaczają nas rzeczy niezwykłe, przykuwające uwagę i pobudzające wyobraźnię. Bliskość natury sprawia, że to idealne miejsce, aby miło spędzić czas razem z dziećmi. Takiej atrakcji jeszcze w Polsce nie było. Ciekawe połączenie natury z atrakcjami dla dzieci. Mosty w koronach drzew o łącznej długości ponad 400 metrów, tunele i przejścia, do tego tory przeszkód, czy taras widokowy. Nie zabrakło również zjeżdżalni, która szybko stała się ulubionym miejscem najmłodszych. W najnowszej atrakcji przygotowano również scenę i aż 400 miejsc siedzących. To miejsce, w którym odbywać się będą ciekawe zajęcia dla dzieci, a także występy artystów. W koronach drzew czeka na Was również restauracja, lodziarnia i kawiarnia, w której posilicie się przed dalszą zabawą. Na powierzchni ponad 18 hektarów urządzono wspaniały park ze starannie zaprojektowaną zielenią, kwiatami, krzewami, drzewami, strumykami i wodospadami. Spacerując malowniczymi alejkami docieramy do kolejnych atrakcji – krain tematycznych, zamieszkałych przez tajemniczych mieszkańców. Wszystkie krainy zostały przemyślane w sposób spójny, nawiązując do baśni i legend. Co możemy odwiedzić? Dom Czarodzieja, z którego tarasu rozciąga się panorama całego parku, zobaczyć gigantyczne marchewki na Marchewkowym Polu, spotkać dziwaczne stwory, jak Robanki, Bulwiaki czy Mordole, albo poznać Smocze Gniazdo i Magiczne Fontanny (których strumienie mogą być kontrolowane przez nas samych). W Krasnoludzkim Grodzie zauważycie także szereg drewnianych konstrukcji, kołyszących się (lecz nadal bezpiecznych) mostów linowych czy nawet podziemnych tuneli. Zewsząd otaczają nas najróżniejsze odgłosy, z czego wyróżniają się bębny. Jeżeli dostatecznie dobrze zbadamy tę atrakcję, to dotrzemy także do ratusza, gdzie będziemy mogli wziąć udział w szkoleniu z fechtunku!

Zastanawiacie się, gdzie możecie zabrać swoje pociechy podczas weekendu? Spieszymy z pomocą! Oto miejsca, które wybrali sami rodzice.

10. Zatorland - Zator

Zlokalizowany w małej miejscowości Zator, pomiędzy Wadowicami a Katowicami, Park Rozrywki Zatorland jest prawdziwym ewenementem w skali naszego kraju. Rzadko mamy okazję zobaczyć tyle różnorodnych atrakcji w jednym miejscu. Na kompleks składają się trzy parki tematyczne oraz stale rozwijający się lunapark.

Dinozatorland – jego główną atrakcją jest ścieżka edukacyjna, przy której znajduje się ponad 100 modeli dinozaurów. Są to modele ruchome i w pełni interaktywne, dzięki czemu spotkanie z nimi jest niezapomnianym przeżyciem. Największy ze zrekonstruowanych dinozaurów ma ponad 35 metrów wysokości! Oprócz tego warto też odwiedzić Muzeum Szkieletów i Skamieniałości oraz spróbować swoich sił w pracy paleontologa, poszukującego śladów przeszłości!

Park Mitologii – tutaj zobaczycie figury greckich bogów i herosów, a także sceny z mitologii. Co najciekawsze, wszystkie znajdują się na wodzie, na Stawie Piastowskim. Znanych z mitologii Zeusa czy Heraklesa, można podziwiać z brzegu, ze specjalnego pomostu lub z pokładu tramwaju wodnego. Jest tu też replika konia trojańskiego, labirynt Minotaura i rekonstrukcja świątyni z Delf. Na terenie parku mitologii znajduje się również Kino 360 3D!

Park Owadów – ogromne insekty, wielkością dorównujące ludziom. Można im się dokładnie przyjrzeć. Figury także są ruchome. Jest ich łącznie 16 – m.in. konik polny, biedronka, mrówka, skorpion, modliszka i karaluch. W gablotach natomiast zobaczymy wypreparowane owady z całego świata. To świetne uzupełnienie tradycyjnych lekcji biologii. Na terenie parku owadów znajduje się również plac zabaw dla dzieci.

9. Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia soli w Wieliczce to bez wątpienia czołówka największych atrakcji turystycznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie jest to miejsce dostosowane wyłącznie do odwiedzin dorosłych wizytujących, a wręcz przeciwnie, oferuje najmłodszym specjalną trasę zwiedzania, pokazujące Wieliczkę od całkowicie innej strony. Właśnie dlatego, warto razem z dziećmi odkryć Solilandię!

Miejsce każdego roku odwiedzane jest przez niemal dwa miliony turystów z całego świata. W 1978 roku zostało wpisane na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Labirynt korytarzy można porównać do tętniącego życiem podziemnego miasta, w którym zobaczymy malownicze krajobrazy, rzeźby z soli, jeziora solankowe, stworzone przez górników kaplice i komory. Dzieci na pewno zainteresuje fakt, że pod ziemią mogą spotkać bajkowe postaci z Solilandii. Przemierzając podziemne korytarze z mapą i latarkami, maluchy będą rozwiązywać zagadki, które przybliżą im tajemnice baśniowej krainy. Podczas zwiedzania spotkają Skarbnika, smoka Solonia i sympatycznego skrzata – Soliludka. Rodzice mogą także uczestniczyć w zabawie, pomagając swoim pociechom w pokonaniu wszystkich trudności. Na sam koniec dzieciaki otrzymają dyplomy. 8. Sady Klemensa - Podskarbice Szlacheckie

W pobliżu Rawy Mazowieckiej znajduje się wyjątkowy, rodzinny park rozrywki i wypoczynku – „Sady Klemensa”. To właśnie tutaj dzieci dowiedzą się, jak odpowiednio chronić przyrodę i zrozumieją, dlaczego jest ona tak ważna dla każdego z nas.

Jak nazwa obiektu wskazuje, będziemy mieli okazję zobaczyć mnóstwo przepięknych drzew. Od jabłoni, przez krzaki owocowe, na ziołach kończąc. Nie zabraknie również lasu iglastego pełnego świerków i lasu brzozowego – a wszystko to na powierzchni ponad pięciu hektarów! Już na wejściu do parku powitają nas pyszna owocowa dekoracja oraz sklepik Klemensa, w którym poza produktami pszczelimi i solankowymi, możemy również nabyć przyjazne środowisku gadżety dla dzieci. Z kolei w Bistro Atomówka możemy liczyć na pyszny obiad czy smaczną przekąskę i napoje.

W Tęczowej Krainie jest pełno kolorowych zagadek dla dzieci. Mieniące się w słońcu Gorące Piaski z pewnością przypadną do gustu wszystkim maluchom, które uwielbiają kopać i budować zamki. Swoją kondycję i zdolność koordynacji, dzieci będą mogły sprawdzić na Leśnym Torze Przeszkód i w parku linowym.

7. Centrum Nauki Kopernik - Warszawa

Centrum powstało w 2010 roku i od razu świetnie się przyjęło (liczbę odwiedzających liczy się już w milionach). Dużą część gości stanowią rodziny z dziećmi i wycieczki szkolne. Dzieją się tu rzeczy niezwykłe, a różnorodność przygotowanych wystaw i atrakcji zaskoczy chyba każdego. W ogromnym kompleksie znajdują się wystawy stałe z masą eksponatów prezentujących rozmaite zjawiska z dziedziny fizyki, matematyki, biologii, astronomii, muzyki i wielu innych dziedzin. Ideą centrum jest bowiem interdyscyplinarność i współdziałanie na różnych obszarach nauki. Na otwartej przestrzeni Strefy Eksperymentowania czeka ponad 200 stanowisk dotyczących człowieka i przyrody. Podzielone są na 19 grup tematycznych i pozwalają poznać niezwykłe właściwości organizmów żywych. Można tu zobaczyć na własne oczy proces fotosyntezy, Magnetyczną Chmurę, a także różnego rodzaju iluzje. Centrum Kopernik to nie tylko nauka, ale też sztuka, a właściwie połączenie jednego z drugim. Działa tutaj Teatr Wysokich Napięć, w którym zobaczymy fascynujące widowisko składające się z wyładowań atmosferycznych i towarzyszących polu elektromagnetycznemu błysków oraz pierwszy na świecie Teatr Robotyczny, gdzie występują jedyne w swoim rodzaju roboty humanoidalne. Potrafią nie tylko mówić, ale i wyrażać emocje.

Na wystawach stałych codziennie odbywają się krótkie mini warsztaty i pokazy. Są też wystawy czasowe, jedno z najnowocześniejszych planetariów w Europie z pokazami 3D i cztery laboratoria (robotyczne, chemiczne, fizyczne i biologiczne) wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. W nich każdy może samemu przeprowadzać eksperymenty. Majsternia to miejsce, w którym odkryjecie swoją kreatywność. Tu da się zbudować coś z niczego, aby przekonać się, że "myślimy lepiej, niż myślimy". Z kolei wystawa Bzzz! to miejsce nieskrępowanego odkrywania i zabawy dla dzieci do 5. roku życia. 6. Kopalnia Złota - Złoty Stok

Wbrew pozorom, nie tylko na Dzikim Zachodzie panowała kiedyś „gorączka złota”. Także w Polsce, w Złotym Stoku, już w średniowieczu pozyskiwało się ten cenny kruszec. Podczas wizyty w tutejszej kopalni możemy poczuć się jak poszukiwacze z dawnych lat!

Miejscowość Złoty Stok położona jest w województwie dolnośląskim, na terenie Gór Złotych. Już same nazwy geograficzne sugerują, że wydobycie złota stanowiło tu kiedyś ważną, o ile nie kluczową gałąź przemysłu. Te czasy już minęły, ale spacerując po tunelach Kopalni Złota dowiemy się, jak wyglądała praca górników, poznamy miejscowe legendy i zobaczymy niezwykłe zjawiska przyrodnicze. Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej zaczyna się od Sztolni Gertrudy. Nazwa wzięła się od imienia żony jednego z górników, która wyruszyła chodnikami kopalni na poszukiwanie zaginionego męża i już nigdy stamtąd nie powróciła. Podobno do dzisiaj słychać tu odgłosy jej kroków. W tej części znajduje się ekspozycja narzędzi górniczych, minerałów, piece oraz osiemnastowieczny wózek. Można także zobaczyć, jak powstawał arszenik (z wydobywanej tu rudy arsenu), którym wedle krążących opowieści podtruwany był Napoleon, oraz wejść do Skarbca, gdzie zgromadzono sztabki mające symbolizować wydobyte tu przez 1000 lat działalności 16 ton złota.

Następnym elementem wycieczki jest Chodnik Śmierci, w którym wedle legendy byli przytwierdzani do skały górnicy skazani za kradzież złota. Można tu spotkać kopalnianego gnoma Szarego, a na koniec zjechać na 8-metrowej zjeżdżalni do Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli z różnymi śmiesznymi tabliczkami zakazów i nakazów. Potem można przejść do Sztolni Czarnej położonej w Złotym Jarze. Jest tu między innymi tunel, który wychodzi już po czeskiej stronie granicy, ale największe wrażenie na turystach robi jedyny w Polsce, wspaniały podziemny wodospad o wysokości 8 metrów. Pod nim znajdują się tajemnicze chodniki, w których podobno Niemcy w trakcie drugiej wojny światowej ukryli różne skarby. Zwiedzanie kończy przejazd Podziemnym Pomarańczowym Tramwajem na trasie 300 metrów. Część Sztolni Gertruda (około 500 m) za dodatkową opłatą można pokonać łodzią. Oprócz standardowych tras zwiedzania można też eksplorować inne sztolnie, np. Sztolnię Książęcą. Poza tym organizuje się tu wycieczki szkolne, imprezy integracyjne czy gry fabularne. Przy Kopalni Złota działa hotel, pensjonat, restauracja i bar. Z myślą o dzieciach przygotowano też liczne atrakcje dodatkowe, jak płukanie złota lub wybijanie pamiątkowej złotej monety. W 2015 roku Kopalnia Złota otrzymała certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego.

5. Apilandia - Interaktywne Centrum Pszczelarstwa - Klecza Dolna Historia, nowoczesność, pszczelarstwo – w tych trzech słowach można by określić jedyne w Polsce Interaktywne Centrum Pszczelarstwa znajdujące się nieopodal Wadowic. Dzięki połączeniu tradycji i innowacyjności – całe rodziny mają możliwość poznania tajników życia pszczół i pracy pszczelarza. Zwiedzanie tego wyjątkowego miejsca podzielone zostało na trzy etapy tematyczne. Na początku dzieci dowiedzą się, jak wiele dobrego pszczoły robią nie tylko dla ludzi, ale i otaczających nas roślin i zwierząt. Na kolejnym etapie zwiedzania Centrum Pszczelarstwa będziemy mieli możliwość wcielenia się w rolę pszczelarza. Poznamy szczegóły jego pracy i dowiemy się, jakich narzędzi używa. Dodatkowo – co niewątpliwie spodoba się dzieciom – na chwilę zamienimy się w pszczelarza i dzięki interaktywnym przyborom będziemy wykonywać jego pracę.

W ostatnim etapie wizyty obejrzymy pokazy multimedialne i kolorowe obrazy, dzięki którym maluchy poznają wszystkie szczegóły związane z życiem pszczół, zarówno w ulu, jak i poza nim. Dowiedzą się, jak powstaje miód i co poza nim pszczoła miodna może zaoferować ludziom. Dzięki temu nie tylko będą się dobrze bawić, ale też nauczą się czegoś ciekawego! 4. Farma Iluzji - Mościska Park Rozrywki Farma Iluzji położony jest w oddalonej o około 90 kilometrów od Warszawy wsi Mościska. Jego lokalizacja potrafi zapierać dech w piersi - otaczają go gęste lasy i tereny zielone, przez co stanowi on świetną opcję na chwilową "ucieczkę" od hałaśliwego miasta. Znajdziecie tu ogromną ilość atrakcji dla dzieci oraz dorosłych, w tym także... pokazy iluzji! To unikalna okazja na spędzenie czasu w gronie rodzinnym!

Rodzicom i starszym dzieciom podobają się miejsca związane z iluzjami. Latająca Chata Tajemnic, czyli uniesiony z jednej strony na kilku gigantycznych balonach dom, w którym dzieją się prawdziwe cuda. Ciekawy jest także Tunel zapomnienia, który ma tylko sześć metrów długości, a jednak... bardzo trudno jest go przejść! Labirynt luster – tworzy iluzję nieskończonych korytarzy, a w Pokoju Amesa na chwilę dzieci stają się większe od swoich rodziców. W Pałacu Cieni można odbić na ścianie swój własny cień. Unikatową atrakcją jest Kopalnia Złota, do której trzeba zjechać prawdziwą górniczą windą na głębokość kilkuset metrów. Na dole czekają na gości kopalniane korytarze i spotkanie z duchem. Na szczęście całkiem sympatycznym. Młodsze dzieci także nie powinny wyjść z Farmy Iluzji zawiedzione. Z racji wieku mniej interesują się prawami fizyki i stawiają na zabawę. Dla nich przygotowano kilka nowoczesnych placów zabaw, dmuchańce, karuzele, kolejki, ruchome smoki, labirynty, domki czy duże klocki. Są także zwierzaki w mini zoo oraz sala zabaw z tysiącami kolorowych piłeczek.

W każdy weekend, a w wakacje codziennie, na parkowej scenie odbywają się przeróżne pokazy, które koniecznie musicie zobaczyć. Na Farmie Iluzji występują wyłącznie najlepsi iluzjoniści, którzy nie tylko popisują się swoimi umiejętnościami, ale potrafią zrobić prawdziwe show, atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zauważycie więc, że tak ciekawa rzecz jak iluzja może być połączona z dużą dawką humoru i dawać świetne efekty! 3. Afrykarium - Wrocław Oddane do użytku w październiku 2014 roku Afrykarium jest wyjątkowym projektem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. W ogromnym gmachu powstało nowoczesne oceanarium, w którym podziwiać można wodne zwierzęta z całej Afryki. Niektóre z nich wzbudzają strach, inne budzą sympatię odwiedzających, lecz na pewno są godne tego, żeby przyjrzeć im się z bliska i poznać ich historię czy codzienne życie. Znajdujące się tu baseny mają łączną pojemność 15 milionów litrów - mieszkają w nich zwierzęta z ponad 200 różnych gatunków, a ich liczba stale się powiększa.

Kompleks został podzielony na kilka krain tematycznych, związanych z poszczególnymi regionami Afryki i ich fauną. Niesamowite wrażenie robi chociażby rafa Morza Czerwonego, mieniąca się tysiącami kolorowych ryb i sztucznymi koralowcami. W głębinach Kanału Mozambickiego zobaczymy m.in. rekiny i płaszczki z bardzo ciekawej perspektywy – 18-metrowego tunelu przechodzącego przez zbiornik. Również w Afryce Wschodniej możemy podziwiać afrykańskie ryby – endemiczne gatunki (występujące tylko w danym akwenie) z jezior Tanganika i Malawi. Oprócz tego spotkamy tu hipopotamy nilowe, mrówniki, małe antylopy i dikdiki, a także egzotyczne kaczki i ibisy. Z kolei odwiedzając Wybrzeże Szkieletów w Namibii spotkamy kotiki i pingwiny. Obserwować je można także pod wodą, schodząc pod pokład zacumowanego tutaj statku. Ostatnią krainą jest Dżungla Dorzecza Kongo, w której mieszkają krokodyle oraz jedyne w Polsce manaty – zagrożone wyginięciem wielkie pływające ssaki, które należą do rzędu syren. Afrykarium wciąż sprowadza nowe gatunki zwierząt. Prowadzone są tu zajęcia edukacyjne. Do dyspozycji gości oddano także restaurację, taras widokowy i sklep z pamiątkami, stanowiący idealne podsumowanie tego, co czeka na was podczas wizyty w Afrykarium!

2. Bajka Pana Kleksa - Katowice Katowicka Bajka Pana Kleksa to miejsce zbudowane po zainspirowaniu się postacią niemal legendarnego Ambrożego Kleksa, stworzonego przez Jana Brzechwę. Zostało otworzone na terenie dawnej fabryki porcelany w Katowicach. Cały kompleks został podzielony aż na kilka całkowicie różnych stref i podstref tematycznych, pozwalający na zróżnicowaną zabawę. Miejsce jest dostosowane do każdego, niezależnie od wieku i stopnia sprawności fizycznej. Pierwszą strefą główną jest “Kraina Szpaka Mateusza”. Jest zainspirowana utworem i filmem o tym samym tytule. W jej skład wchodzą dwie niezwykle ciekawe podstrefy. W Kuchni Pana Kleksa zmierzymy się z zadaniami z zakresu kulinarnych i artystycznych, podczas gdy w Psim Raju nie tylko poznamy wiele ciekawostek i historii na temat naszych poczciwych czworonogów, ale też swobodnie poszalejemy! Królestwo Bajdocji to miejsce dedykowane filmowi “Podróże Pana Kleksa” i podzielona jest na mniejsze przestrzenie, a są nimi: Bajdocja, Apolinary Baj; statek Ambrożego Kleksa i Abecja, będąca podwodnym światem władanym przez królową Abę.

Tuż obok bardzo popularnego turystycznego miasteczka, Kazimierza Dolnego, znajduje się park tematyczny inny niż wszystkie. Magiczne Ogrody w Janowcu są tzw. ogrodem sensorycznym, a więc takim, który działa na wszystkie zmysły. Rzeczywiście, po przekroczeniu bramy wejściowej mamy wrażenie, że ze wszystkich stron otaczają nas rzeczy niezwykłe, przykuwające uwagę i pobudzające wyobraźnię. Bliskość natury sprawia, że to idealne miejsce, aby miło spędzić czas razem z dziećmi. Takiej atrakcji jeszcze w Polsce nie było. Ciekawe połączenie natury z atrakcjami dla dzieci. Mosty w koronach drzew o łącznej długości ponad 400 metrów, tunele i przejścia, do tego tory przeszkód, czy taras widokowy. Nie zabrakło również zjeżdżalni, która szybko stała się ulubionym miejscem najmłodszych. W najnowszej atrakcji przygotowano również scenę i aż 400 miejsc siedzących. To miejsce, w którym odbywać się będą ciekawe zajęcia dla dzieci, a także występy artystów. W koronach drzew czeka na Was również restauracja, lodziarnia i kawiarnia, w której posilicie się przed dalszą zabawą.

Na powierzchni ponad 18 hektarów urządzono wspaniały park ze starannie zaprojektowaną zielenią, kwiatami, krzewami, drzewami, strumykami i wodospadami. Spacerując malowniczymi alejkami docieramy do kolejnych atrakcji – krain tematycznych, zamieszkałych przez tajemniczych mieszkańców. Wszystkie krainy zostały przemyślane w sposób spójny, nawiązując do baśni i legend. Co możemy odwiedzić? Dom Czarodzieja, z którego tarasu rozciąga się panorama całego parku, zobaczyć gigantyczne marchewki na Marchewkowym Polu, spotkać dziwaczne stwory, jak Robanki, Bulwiaki czy Mordole, albo poznać Smocze Gniazdo i Magiczne Fontanny (których strumienie mogą być kontrolowane przez nas samych). W Krasnoludzkim Grodzie zauważycie także szereg drewnianych konstrukcji, kołyszących się (lecz nadal bezpiecznych) mostów linowych czy nawet podziemnych tuneli. Zewsząd otaczają nas najróżniejsze odgłosy, z czego wyróżniają się bębny. Jeżeli dostatecznie dobrze zbadamy tę atrakcję, to dotrzemy także do ratusza, gdzie będziemy mogli wziąć udział w szkoleniu z fechtunku!

Energylandia - Poprzednie dwie edycje Rankingu z bardzo dużą przewagą wygrywała ENERGYLANDIA. W tym roku ten najbardziej lubiany park rozrywki w Polsce otrzymał specjalne wyróżnienie - Złota Atrakcja Dzieckowpodrozy.pl. Tym samym nie znajdziecie jej już w tegorocznym Rankingu. Energylandia znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Krakowem, a Katowicami, w miejscowości Zator. Park ten powstał w 2014 roku, wszystkie zainstalowane w nim urządzenia są bardzo nowoczesne. Cały kompleks zajmuje powierzchnię ponad 30 ha. Na jego gości czeka kilkadziesiąt atrakcji na czele z Roller Coasterami, tymi ekstremalnie szybkimi i wysokimi, jak i delikatnymi dla dzieci i rodzin, a także potężne atrakcje wodne. Wśród nich między innymi Anaconda, największa w Europie Środkowo-Wschodniej przejażdżka potężnymi łodziami z dwoma mega splashami z kilkudziesięciu metrów, czy imponujący prędkością Hyperion. Ale w Energylandii pełno jest różnego rodzaju gier i zabaw, widowisk czy pokazów artystycznych.

Strefa Familijna – coś specjalnie dla rodzin. Z tutejszych atrakcji rodzice mogą korzystać razem z dziećmi, bo wspólna zabawa jest jeszcze fajniejsza. W strefie znajdziemy sporo spływów wodnych tj. Atlantis, Kopalnia Złota czy Splash Battle, gdzie podczas przejażdżki możemy strzelać do innych uczestników za pomocą armatek wodnych. Sporo tu również roller coasterów, które przy odpowiedniej prędkości nadal pozostają bezpieczne (Mars Coaster, Frutti Loop Coaster). Jest też nieco bardziej ekstremalny Dragon Roller Coaster, ale i on dzięki zabezpieczeniom jest przystosowany już dla dzieci od czwartego roku życia. Oprócz tego łagodne samolociki, szybsza wersja autodromu Formuła 1 oraz mroczny dom strachów Monster Attack, po którym podróżujemy kolejką. W Strefie familijnej czeka na Was bardzo rodzinny roller coaster Boomerang, który porusza się zarówno do przodu, jak i do tyłu. Jego prędkość dochodzi do 70 km/h, a wysokość do 25 m. Zakręty są dość dynamiczne, ale mimo to całość jest odpowiednia także dla dzieci.

