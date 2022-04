Najpiękniejsze drzwi w Gorzowie właśnie wróciły. Wejście do katedry to dzieło sztuki!

- To są te same drzwi, tylko wcześniej były w fatalnym stanie - zapewnia nas Mirosław Kuka, właściciel Zakładu Stolarskiego Mirosław Kuka z Dębna. W piątkowe przedpołudnie wraz z ekipą montował drzwi główne w gorzowskiej katedrze. Przez ostatnie miesiące przechodziły one renowację. Teraz, już po niej, wyglądają jak nowe. Aż trudno uwierzyć, że są to te same drzwi, które wierni otwierali przez dziesięciolecia, by wejść do katedry od strony ul. Chrobrego.