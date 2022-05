Najpiękniejszy park w Gorzowie odwiedził łabędź. Tych ptaków nie było tu od lat

Dlaczego łabędź jest taką atrakcją? Bo w ostatnich latach nie jest on częstym gościem stawu w Parku Róż. Pamiętamy, że w latach 80. te ptaki można było spotkać w parkowym stawie regularnie. A na wyspie miały nawet budki lęgowe. Później przez wiele lat łabędzi w parku nie było. Po raz ostatni - z udokumentowanych przekazów - łabędzie były widziane w 2014 r. Wtedy były trzy okazy. Teraz, na razie łabędź jest tylko jeden. Czy zagości on w parku na dłużej? A może przybędzie mu łabędzich towarzyszy? Zobaczymy. Na razie cieszy on zwłaszcza najmłodszych gorzowian...

Rok temu, gdy park przechodził rewitalizację, a woda w parkowym stawie była w sporej części spuszczona, w Parku Róż pojawiła się czapla (Zobacz galerię zdjęć: Czapla w centrum Gorzowa! Od kilku dni ten ptak żyje w Parku Róż!).

