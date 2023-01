Napis "I ♥ Gorzów" będzie jeszcze w tym roku? Miasto już szuka wykonawcy

Podświetlany napis "I ♥ Gorzów" to jedna z najdłużej wyczekiwanych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. Pomysł na niego znalazł się pośród zwycięskich pomysłów w Budżecie Obywatelskim 2021, na który mieszkańcy głosowali jesienią 2020 roku. Napis do dziś jednak nie został zrealizowany (m.in. poprzez problemy z wyceną inwestycji). Teraz jednak ma powstać.

W poniedziałek 30 stycznia – data dla Gorzowa symboliczna – magistrat w końcu ogłosił przetarg na tę inwestycję. Na oferty chętnych do wykonania napisu czeka – i tu też data symboliczna, bo tego dnia jest dzień zakochanych – do 14 lutego.

Był statek, będzie napis

Napis ma stanąć w miejscu, gdzie do maja 2011 ustawiony był holownik Kormoran. To plac przy ul. Fabrycznej, z którego po pobliskich schodkach schodzi się na błonia, które jeszcze niedawno bywały areną Dni Gorzowa. Miejsce nie jest oczywiście przypadkowe, bo rozpościera się stąd widok na Wartę, estakadę kolejową, katedrę oraz architekturę prawobrzeżnej części Gorzowa. Poza tym, choćby przy okazji zawodów żużlowych, pobliskim chodnikiem przechodzą tędy turyści. To miejsce wprost idealne do tego, aby można było wykonać pamiątkowe zdjęcie. Oczywiście przy napisie.