Nie będzie centrum przesiadkowego. Pomysł trafia do szuflady na długie lata

- Od początku roku widzimy dosyć mocny wzrost cen gazu, wzrost energii, również działania wojenne spowodowały, że ceny idą w górę. Przede wszystkim dotyczy to materiałów budowlanych. Firmy wykonawcze, które na terenie miasta realizują inwestycje, występują do nas o roszczenia ze względu na wzrost kosztów realizacji inwestycji. Mamy świadomość tego, że takie koszty będą do poniesienia. Chcemy więc wypracować rezerwę, która da nam możliwość dokończenia już rozpoczętych inwestycji - mówił w środę 9 marca parę chwil po wybiciu południa prezydent Jacek Wójcicki. Wraz z radnymi wszystkich klubów podjął on decyzję dotyczącą rezygnacji z budowy węzła przesiadkowego. To inwestycja, na którą miasto zaplanowało 42,5 mln zł. Miasto szykuje się już do przerwania całej procedury przetargowej.