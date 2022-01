Nie będzie podwyżki za odbiór śmieci w Gorzowie i okolicy?

Na samym wstępie podkreślmy: to, jak ostatecznie będzie przedstawiała się kwota za odbiór odpadów, nie jest jeszcze pewne, bo trzeba przeanalizować wszystkie oferty. Jest jednak duża szansa, że cena za śmieci pozostanie na poziomie 32 zł.

Związek Celowy Gmin MG-6 jest już po otwarciu ofert, jakie napłynęły do drugiego przetargu na odbiór odpadów w Gorzowie oraz Bogdańcu, Deszcznie, Kłodawie, Lubiszynie i Santoku. Co z nich wynika?