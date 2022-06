Nie będzie wycinki wzdłuż Kłodawki? Tylu osób za drzewami dawno nie było!

- Zebraliśmy 2155 podpisów, z czego 1233 w formie papierowej - mówił nam w poniedziałek 20 czerwca Paweł Iwanowski. To gorzowski społecznik, który wraz z gorzowianami skupionymi na facebookowej grupie „Stop wycince drzew w Gorzowie” zbierał podpisy pod petycją w sprawie drzew rosnących wzdłuż Kłodawki. Zdaniem Wód Polskich, które zawiadują terenami, przez które płynie rzeczka oraz jej brzegami, na odcinku od ul. Borowskiego do al. ks. Andrzejewskiego przy stadionie lekkoatletycznym, trzeba wyciąć 43 drzewa. Mają one zagrażać bezpieczeństwu. Protestujący chcą, aby jeszcze raz przyjrzeć się drzewom, aby jak najwięcej z nich ocalić.

- Tego jeszcze w Gorzowie nie było, bo ostatni wielki zryw sprzed trzech lat, kiedy była petycja w obronie parku Słowiańskiego) przyniósł niecały tysiąc podpisów. Widać, że frustracja ludu gorzowskiego spowodowana nieodpowiedzialnym podejściem do zieleni rośnie. I dobrze - mówi radna Marta Bejnar-Bejnarowicz, która poinformowała nas, że wczoraj petycja została złożona w kancelarii urzędu miasta.

- Wiemy, że w międzyczasie prezydent zorganizował spotkanie z pracownikami Wód Polskich. Wiemy też że planuje jakieś nasadzenia zastępcze (jak mu budżetu starczy). Ale my nie chcemy działań ad hoc, bo akurat temat grzeje w mediach. Chcemy planowego i poważnego podejścia do zieleni w mieście. I powiemy o tym więcej już w środę, na sesji rady miasta - zapowiadają przeciwnicy wycinek drzew w mieście.

Dlaczego Wody Polskie chcą wyciąć drzewa wzdłuż Kłodawki?

- Wskazane do wycinki drzewa rosną przy placu zabaw dla dzieci oraz wzdłuż ścieżki. Chociażby podczas ostatnich wichur jedno upadło na ścieżkę, a drugie na teren hotelu Gracja - tłumaczył Jarosław Władczyk z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

