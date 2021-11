Nie ma co się oszukiwać: koszykarki AZS AJP Gorzów są w kryzysie. Potwierdził to mecz z Basketem-25 Bydgoszcz

Akademiczki przystąpiły do 7. kolejki bez kontuzjowanych Stelli Johnson (uraz stawu skokowego), Pauli Duchnowskiej (uraz stawu kolanowego) i chorej Ksenii Tikhonenko, jednak jeśli w połowie trzeciej kwarty tego meczu prowadzi się szestnastoma punktami, to chyba jednak trudno tłumaczyć brak zwycięstwa jedynie nieobecnością trzech zawodniczek, choć tak przyczyny braku wygranej wyjaśniał trener AZS.

- Bydgoszcz to zawsze bardzo trudny teren. Przy tych problemach, które teraz mamy, bez dwóch graczy z pierwszej piątki nie udało nam się utrzymać tempa grania przez cały mecz. W pierwszej połowie graliśmy bardzo agresywnie w obronie i ataku, ale to nas kosztowało bardzo dużo zdrowia. To się odbiło w końcówce meczu - powiedział Dariusz Maciejewski.

Po części z pewnością ma rację, ale raz, że u bydgoszczanek nie pojawiła się ich gwiazda Laura Miskiniene, z powodu kontuzji (nie było też Janessy Jefferry, ale zamiast tej od początku kampanii występuje Michaela Houser), a dwa, że w ostatniej kwarcie nasze panie przez ok. dziesięć minut nie mogły trafić piłką do kosza, przy kapitalnej obronieBasketu-25. W czwartej ćwiartce bywało też tak, że piłka w ogóle nie dolatywała do obręczy, i to z linii rzutów osobistych... To przytrafiło się Annie Makurat, ale nomen omen akurat to ona w końcówce wzięła ciężar gry na siebie i mimo że nie jest w najwyższej formie, przynajmniej próbowała. Zresztą, można zadać sobie pytanie, która z jej koleżanek jest w tej optymalnej dyspozycji? Sztab ma o czym myśleć, ale urazy graczy na pewno mu nie pomagają.