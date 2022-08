Nie ma już byłej portierni Ursusa na Zawarciu. Co będzie w jej miejscu?

Ten budynek to był jeden z charakterystycznych punktów przy ul. Przemysłowej. Nic dziwnego. Przed dziesiątkami lat mieściła się w nim portiernia Zakładów Mechanicznych Gorzów (czyli Ursusa), a codziennie do pracy przechodziło przez nią ponad tysiąc osób. Od wielu lat (dodajmy, że upadłość zakładu została ogłoszona w 2000 roku) budynek popadał jednak w ruinę i z roku na rok coraz bardziej szpecił.

Zmieniło się natomiast otoczenie. Kilka miesięcy temu w części byłej hali montażowej powstał park handlowy, w którym jest m.in. sklep Action, Komfort czy Maxi Zoo. Z kolei na wysokości byłej portierni powstaje hotel. Niewielki budynek zaczął więc kontrastować z okolicą.

- Wyburzenie budynku to realizacja części naszych ustaleń z przedsiębiorcami, którzy zainwestowali w okolicy i następnie zadbali o teren przyległy do swoich sklepów. O miejsce, w którym stała portiernia, zostanie poszerzony plac. Dzięki temu w dni targowe będzie więcej miejsca dla handlujących na ryneczku Jerzego, a po godzinach handlu będzie więcej miejsca do zaparkowania - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Dodaje, że w budynku byłej portierni był jeden najemca, któremu miasto zaoferowało przeniesienie w inne miejsce, a on z oferty skorzystał.