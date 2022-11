Nie ma już klubu radnych Kocham Gorzów. Jerzy Synowiec wrócił do PO

- Byłem członkiem Unii Wolności, następnie Unii Demokratycznej, a później Platformy Obywatelskiej, z której odszedłem. Teraz wróciłem na łono dawnej partii - mówił nam w środę 30 listopada przy okazji sesji rady miasta Jerzy Synowiec. Od jesieni 2018 roku był on radnym klubu Kocham Gorzów. Aż do teraz. Oficjalny komunikat Platformy o przejściu Synowca z Kocham Gorzów do PO podczas środowej sesji ogłosił przewodniczący rady miasta Jan Kaczanowski.