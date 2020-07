Nie ma już POPiS-u, a starosta stracił stołek

O tym, że może dojść do zmiany starosty informowaliśmy już w czerwcu, gdy grupa radnych złożyła wniosek o odwołanie Michała Wasilewskiego z zajmowanego stanowiska.

„Utracił zaufanie nie tylko grupy inicjatywnej, ale przede wszystkim większości radnych, w tym radnych z własnej partii, która desygnowała go na zajmowane stanowisko. (…) Stracił niezbędną do wykonywania powierzonej mu funkcji energię, zapał i dobrą wolę” – brzmiało przedstawione wtedy uzasadnienie wniosku o odwołanie. Radni zarzucali też staroście brak merytorycznego przygotowania do stanowiska oraz to, że w urzędach: marszałkowskim i wojewódzkim „nie jest we stanie zabiegać o ochronę interesu powiatu”. Wasilewski miał też narażać starostwo na niepotrzebne koszty związane z częstymi objazdami samochodami służbowymi. „Wysoce naganne jest też pobieranie delegacji służbowych za wyjazdy do sąsiednich gmin” – pisali.