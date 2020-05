Nie ma lipy: jedziemy na Lipy! Ośrodek już jest otwarty

To jedna z ulubionych miejscówek wielu gorzowian. Jest rzut kamieniem od miasta. W kilkanaście minut można tu dojechać autem, w kilkadziesiąt minut rowerem (w ostatnich latach gmina Kłodawa z władzami powiatu gorzowskiego zadbała o trasę, więc w większości jest to nowy, równy asfalt). Są jednak i tacy, co potrafią tutaj przyjść piechotą.

Zazwyczaj pierwsi spragnieni widoku jeziora, wypoczynku i relaksu zaglądają tutaj już od początku wiosny. Jednak w tym roku, przez zagrożenie koronawirusem, ośrodek musiał być zamknięty.

Teraz się otwiera. Jest czynny właśnie od 8 maja. Jednak właściciele popularnego ośrodka zastrzegają, że obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa wymuszają kilka zmian. I tak:

bar przy plaży będzie funkcjonował w odmienionej formie - tylko na wynos;

zamknięty będzie plac zabaw;

wprowadzony został zakaz grillowania na terenie całego ośrodka (wyjątkiem są tereny przy domkach oraz kempingach dla osób zameldowanych);

ze względu na rozszerzone procedury dezynfekcji domków, zmienione zostały godziny doby hotelowej – trwać będzie od 14.00 do 10.00 (domki można wynajmować od 15 maja);

na terenie ośrodka nie wolno się grupować i trzeba nosić maseczki.

Uwaga: wstęp na teren ośrodka będzie na razie darmowy!