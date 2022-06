Nie wierzymy, gdzie postawił auto ten „mistrz parkowania”

Zdjęcia, które prezentujemy, są zrzutem z ekranu z filmiku, który otrzymaliśmy od jednego z mieszkańców. W środę 8 czerwca przed południem był on w urzędzie miasta przy ul. Sikorskiego (w byłym Lamusie) i przez okno dostrzegł niecodziennie zdarzenie.

Gorzowianin dostrzegł, że naprzeciwko kamienicy przy ul. Sikorskiego 5 stoi zaparkowany opel, który właśnie chce wyjechać na ulicę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że kierowca zaparkował samochód nie tylko na trawniku, ale... w wąskim - mającym dwa-trzy metry - pasie zieleni, który jest pomiędzy blokiem a pobliskim bankiem. To i tak jeszcze nic. Kierowca zaparkował w tym miejscu choć dostępu do trawnika broni drzewo.