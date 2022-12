Nie wyrzucaj i podziel się z innymi. Gdzie oddać jedzenie po świętach w Gorzowie?

Podziel się z potrzebującymi

"Zostaw to na święta" - przed wigilijną kolacją i "Jedz, bo się zmarnuje" - po świętach. Te dwa zdania słyszał chyba każdy z nas. Po świątecznych spotkaniach z najbliższymi często okazuje się, że jedzenia zostało całe mnóstwo, a czasu, aby je zjeść nim się zmarnuje coraz mniej. Kiedy półki w lodówkach uginają się od nadmiaru bożonarodzeniowych potraw, a domownicy nie są już w stanie wcisnąć w siebie kolejnej porcji bigosu czy sernika, warto pomyśleć o tych, których nie stać na takie frykasy.

To, co zostało nam po świętach można przynieść na przykład do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie, gdzie działa punkt charytatywny dla osób bezdomnych i samotnych.