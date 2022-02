Nie żyje Alicja Marosz. Była prezesem Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej w Gorzowie

- Serdecznie dziękuję za Jej zaangażowanie w organizację, a także współudział w wielu uroczystościach o charakterze państwowym. Dziękuję za to, że jako świadek historii spotykała się z młodzieżą szkolną by rozmawiać o zbrodni katyńskiej oraz o zesłaniu na Syberię. Pani Alicja zabiegała o to by pamięć o ludziach i wydarzeniach z czasów II wojny światowej przetrwała w tożsamości mieszkańców naszego regionu. Nasza współpraca pozostawi trwały ślad w historii Gorzowa Wielkopolskiego - wspomina zmarłą wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

