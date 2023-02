Nie żyje Feliks Olejniczak, były żużlowiec Stali Gorzów

W dzieciństwie ścigał się z kolegami na rowerach po specjalnie przygotowanym do tego celu torze. Pierwszy raz na motocykl żużlowy usiadł w czasie wojska w Gdańsku, lecz nie dostał zgody na systematyczne treningi. Potem krótko jeździł w Szczecinie na motocrossie, ale ciągnęło go do speedwaya i zgłosił się do Stali. W latach 1964-65 pojechał w trzech spotkaniach ligowych, w których wywalczył dwa punkty. Zapisał się w historii jako zdobywca dwóch srebrnych medali. Zrezygnował z kariery ze względu na liczne kontuzje” – pisał o nim w książce „Siedem dekad Stali” Robert Borowy.