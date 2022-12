Nie żyje Mariusz Zbanyszek, twórca popularnego profilu Gorzów Wczoraj

W ostatnich latach dał się poznać jako zapalony internauta. Założył i prowadził bardzo popularny profil Gorzów Wczoraj, który w mediach społecznościowych „obserwowało” ponad 38 tys. internautów. Zbanyszek skupiał się głównie na powojennej historii Gorzowa, zachęcał mieszkańców do dzielenia się swoimi zdjęciami i wspomnieniami sprzed lat.

Popularność profilu potrafił wykorzystać m.in. do działań społecznych. W 2017 r. skrzyknął gorzowian do tego, by zamalować rasistowskie hasła na murach.