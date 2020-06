Nie żyje Roman Łaniewski. Był związany z Gorzowem i Zieloną Górą

Nie żyje Roman Łaniewski. W swoim życiu mieszkał w wielu miastach w Polsce, ale mocno był związany z lubuskimi stolicami.

Zielonogórzanie mogli go spotykać, gdy fotografował Winny Gród, który uwielbiał za to, że jest to czyste i zadbane miasto – Dlatego z taką chęcią od wielu lat je fotografuje – mówił nam kilka lat temu pan Roman, który z zamiłowania był też grafikiem.

Roman Łaniewski był też z pokolenia Makusynów, legendarnego zielonogórskiego szczepu harcerskiego.