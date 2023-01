Nie żyje Tadeusz Wierzbicki. Przez 25 lat był dyrektorem największej podstawówki w Gorzowie

Informację o śmierci Tadeusza Wierzbickiego przekazała Szkoła Podstawowa nr 13, w której był on dyrektorem przez 25 lat. Szkołą kierował w latach 1991-2016. Znały go tysiące gorzowian, bo Trzynastka to największa podstawówka nie tylko w Gorzowie, ale także w regionie. Na przełomie lat 80. i 90. Uczęszczało do niej ponad 2,5 tys. uczniów, a zajęcia kończyły się o 18.15. Dziś w SP13 uczy się już „tylko” ponad 1,5 tys. dzieci i młodzieży, ale i tak cały czas to największa szkoła w Lubuskiem.