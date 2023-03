Niebawem ruszą wypłaty trzynastek. Kiedy dodatkowe pieniądze trafią do emerytów?

Kiedy emeryci i renciści dostaną pieniądze?

Termin pierwszej wypłaty trzynastej emerytury wypada 1 kwietnia. Jednak pieniądze trafią do świadczeniobiorców już 31 marca. To z uwagi na to, że 1 kwietnia wypada w sobotę. Wcześniej pieniądze dostaną również osoby, które otrzymują świadczenie do 10. dnia miesiąca. Wypłaty zostaną zrealizowane już 7 kwietnia, co oznacza, że emeryci i renciści skorzystają z trzynastki jeszcze przez świętami wielkanocnymi, które w tym roku przypadają 9 i 10 kwietnia. Ostatni termin wypłaty świadczeń zaplanowano natomiast na 25 kwietnia.

Harmonogram wypłat: