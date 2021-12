Niebezpieczna pogoda na północy województwa. Jest ostrzeżenie IMGW

IMGW ogłosił alert pogodowy dla części województwa lubuskiego. Ostrzeżenie przed silnymi mrozami zostało wydane dla Gorzowa oraz powiatów gorzowskiego i strzelecko- drezdeneckiego.

W nocy termometry mogą wskazać nawet -17 st. C. Bardzo zimno będzie także nad ranem. W niedzielę, 26 grudnia temperatura maksymalna wyniesie od -6 do -3 st. C. Silnym mrozom będzie towarzyszył wiatr o prędkości od 5 do 10 km/h.