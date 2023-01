Niecodzienna sytuacja na stacji paliw w Gorzowie. Kobieta odjechała z wężem od dystrybutora paliwa

Wystarczy tylko zapamiętać, jakie paliwo zasila nasz pojazd, a następnie skorzystać z węża, za pośrednictwem którego zostanie wlana odpowiednia liczba litrów. W praktyce bywa z tym różnie, bo zdarzają się kierowcy, którzy nalewają nie to paliwo, co trzeba. Jeszcze inna i dość nietypowa sytuacja spotkała klientkę stacji benzynowej przy ulicy Walczaka w Gorzowie. Kobieta po zatankowaniu paliwa zapomniała o odczepieniu węża od swojego samochodu.

Informację o tym zdarzeniu policjanci dostali we wtorek po północy. Kobieta odjeżdżając po zatankowaniu samochodu, nie wyciągnęła pistoletu do tankowania. Gdy ruszyła, wyrwała go z dystrybutora. Została ukarana przez funkcjonariuszy pięciusetzłotowym mandatem - mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.