Niedługo będą nowe ścieżki rowerowe w Kłodawie. A które ścieżki już czekają na rowerzystów?

Nowa ścieżka rowerowa w gminie Kłodawa powstanie jeszcze w tym roku. Druga najdalej w przyszłym sezonie. - Wkrótce ogłosimy przetarg i ruszy budowa ścieżki rowerowej z Kłodawy do Mironic – zapowiada Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.

Ścieżka rowerowa przez Wojcieszyce

Już wiadomo, że prawie 1 km ścieżki rowerowej będzie można przejechać najpóźniej w październiku. Ścieżka będzie z masy bitumicznej. Jeszcze w tym roku gmina przygotuje przetarg na kolejną trasę dla rowerzystów – będzie prowadziła do Santocka. To będzie czwarty etap budowy ścieżek w gminie. Przypomnijmy, dwa lata temu w maju oddana została trasa dla rowerzystów łącząca Kłodawę z Chwalęcicami. Powstało tu ponad 1,5 km bitumiczno – asfaltowej ścieżki. Latem ubiegłego roku rowerzyści mogli już ruszyć na trasę z Kłodawy do Wojcieszyc i dalej do drogi krajowej nr 22, czyli z Gorzowa do Strzelec Kraj. To w sumie ok. 4,5 km ścieżki.