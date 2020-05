Niedziela znów będzie taka jak kiedyś. Wraca giełda w Gorzowie

Popularna giełda będzie wyglądać inaczej niż zwykle. Po pierwsze: ma zostać ogrodzona. – Przy wejściu ochrona będzie liczyła osoby wchodzące na giełdę. Ilu kupujących będziemy wpuszczać, to już będzie zależało od liczby handlujących. Jeśli przyjedzie ich około stu, to będziemy wpuszczać około trzysta osób – mówi Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dodaje od razu: - Istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli przyjdzie więcej osób, to będą one musiały poczekać na wejście.