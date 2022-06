Niefortunny rozładunek przy 30 Stycznia. Piwo poszło na stracenie

„Z dostawą pod same drzwi” - śmieje się Dariusz.

„Piwa szkoda. No i ceny pójdą w górę” - zauważa Krystian.

Tak gorzowianie komentują sytuację, do której w poniedziałek około 8.00 doszło przed jednym ze sklepów spożywczych przy ul. 30 Stycznia w Gorzowie. Z zaparkowanego samochodu dostawczego wyleciała część znajdującego się tam towaru. Na ulicę poleciało jedzenie, artykuły chemiczne, a także napoje.

„Jak on to zrobił?” - zastanawia się pani Agnieszka. Nie wiadomo.

