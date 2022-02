Nielegalne wyścigi w Gorzowie. Myślał, że ściga z uczestnikiem zlotu. W BMW byli policjanci. Posypały się dowody i prawa jazdy

Nie wiedział, że ściga się z radiowozem

Policjanci nie dopuścili do nielegalnej rywalizacji na gorzowskich ulicach. Jeden z uczestników zlotu jadąc ulicami miasta chciał się ścigać z innym pojazdem. Na swoim liczniku miał ponad 100 km/h w terenie zabudowanym, nie sygnalizował zmiany kierunku jazdy. Niestety tym drugim pojazdem okazał się nieoznakowany radiowóz. - Kierujący zatrzymał się do kontroli, kiedy policjanci użyli sygnalizacji świetlnej do zatrzymania pojazdu. Ogromne zdziwienie nastało u kierowcy, kiedy zobaczył mundurowych. Nie wiedział, że ścigał się z policjantami. Za swoje przewinienia mężczyzna otrzymał mandat oraz stracił prawo jazdy - informuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wielkopolskim.