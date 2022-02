Niemcy anulują część restrykcji. Chodzi o paszporty covidowe, ale nie tylko. Czy pandemia odpuszcza? Zobacz, co się zmienia Red.

Zniesiony zostaje zakaz przebywania na zewnątrz w godzinach nocnych dla niezaszczepionych (czyli tzw. godzina policyjna

Znoszenie restrykcji w Brandenburgii. Od 9 lutego, by wejść do sklepu, nie trzeba już pokazywać paszportów covidowych. Zmiany dotyczą też m.in. uprawiania sportów, godziny policyjnej. A co z gastronomią?