Niepełnosprawni apelują do kierowców: Zostawcie nam miejsce na "kopertach"

- Bardzo się boję jeździć samochodem do miasta, bo koperty są pozajmowane. Jeśli inny kierowca zaparkuje na linii, to ja nawet do samochodu nie wsiądę - mówiła we wtorek 11 października Małgorzata Korzeniowska ze Związku ds. Walki z Kalectwem.

- To dość poważny problem. Ja często muszę cofać samochód na połowę jezdni, żeby móc włożyć wózek inwalidzki do środka samochodu. Taka sytuacja jest niebezpieczna dla innych kierowców - dodawał Zbigniew Korsak, którego żona porusza się na wózku inwalidzkim.