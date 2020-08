Niepełnosprawni lekkoatleci z GZSN Start Gorzów bili rekordy świata i zdobywali medali mistrzostw Polski

- 5 rekordów wiata, 20 złotych medali i w sumie 38 medali mistrzostw Polski to wspaniały i historyczny sukces. Spodziewałem się dobrego występu, ale to co działo się w Krakowie to prawdziwy pokaz bardzo wysokiego poziomu naszych lekkoatletów. Rewelacyjne 3 rekordy świata (kula, dysk i oszczep) Faustyny Kotłowskiej i 2 niebotyczne rekordy świata (kula, oszczep) Renaty Śliwińskiej były niewątpliwie największym wydarzeniem mistrzostw Polski. Dodatkowo podkreślić trzeba, że aż 20 zawodników sekcji lekkoatletycznej GZSN Start wraca z medalami, mamy więc kilku multimedalistów. Jest to efekt ciężkiej i systematycznej pracy zawodników i trenerów, którzy pracują na co dzień w GZSN Start - podsumował Zbigniew Lewkowicz, trener sekcji LA GZSN Start, który pełni również funkcje trenera głównego kadry paraolimpijskiej.