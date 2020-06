Niepełnosprawni muszą wchodzić na drugie piętro, bo "zamknęli" windę!

Zespół mieści się na drugim piętrze jednego z budynków szpitalnego kompleksu przy ul. Waczaka. Kilka dni temu nasza Czytelniczka wybrała się tam z dzieckiem na wózku. – Winda jest sprawna, bo sama widziałam, że z niej korzystają, ale nie można nią wjechać na drugie piętro. Jest zakaz. To jak ja mam jakąś sprawę załatwić?! Wózka tam nie wniosę, bo ciężki. Nie zostawię tez dziecka na dole, by samej wejść na górę – mówi Czytelniczka. Nie jest jedyną, która zwraca uwagę na problem. – Jak mamy dostać się na górę? – pytają niepełnosprawni.

- To jest nie do pomyślenia! Do gorzowskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności trzeba wchodzić po schodach! To jakiś absurd – zaalarmowała nas jedna z Czytelniczek.

Dlaczego winda jest niedostępna dla petentów? Przez epidemię!

Parter i pierwsze piętro w budynku zajmuje bowiem Dom Pomocy Społecznej. I do niego, i do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności do marca można było się dostać windą dobudowaną do budynku. Gdy jednak wybuchła epidemia, zdecydowano o zamknięciu windy, aby ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa. Teraz z windy mogą korzystać jedynie osoby dostarczające jedzenie do domu pomocy. A niepełnosprawnym zostały… schody.